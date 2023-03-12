Иванова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1929
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1932
Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеевич
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно