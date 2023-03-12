Иванова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1929 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1929

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
02.01.1932

Сын: Иванов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеевич

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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