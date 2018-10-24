Филатова (Сердюкова) Надежда Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Сердюкова) Надежда Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1940

Дата смерти

24.10.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1940

Отец: Сердюков Федот Иванович

Мать: Ткаченко Нина Трофимовна

Рождение ребёнка
10.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
08.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Вячеслав Владимирович

Смерть
24.10.2018
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