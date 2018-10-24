Филатова (Сердюкова) Надежда Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1940
Дата смерти24.10.2018
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1940
Отец: Сердюков Федот Иванович
Мать: Ткаченко Нина Трофимовна
Рождение ребёнка
10.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филатов Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
08.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филатов Вячеслав Владимирович
Смерть
24.10.2018