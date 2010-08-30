Филатов Вячеслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1939
Дата смерти30.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939
Рождение ребёнка
10.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филатова Надежда Федотовна
Рождение ребёнка
08.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филатова Надежда Федотовна
Смерть
30.08.2010