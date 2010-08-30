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Филатов Вячеслав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1939

Дата смерти

30.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939

Отец: Филатов Владимир Иванович

Мать: Филатова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
10.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Надежда Федотовна

Рождение ребёнка
08.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Надежда Федотовна

Смерть
30.08.2010
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