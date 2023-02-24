Щеулова (Захарова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулова (Захарова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область

Дата рождения

09.11.1923

Дата смерти

30.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1923

Отец: Захаров Иван Яковлевич

Мать: Захарова Вера Ивановна

Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1950

Дочь: Ермакова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Щеулов Василий Дмитриевич

Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеулов Василий Дмитриевич

Смерть
30.10.1980
Село Новоспасское , Ульяновская область
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