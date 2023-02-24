Щеулова (Захарова) Анастасия Ивановна
Место рожденияСело Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Дата рождения09.11.1923
Дата смерти30.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1923
Отец: Захаров Иван Яковлевич
Мать: Захарова Вера Ивановна
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1950
Дочь: Ермакова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Щеулов Василий Дмитриевич
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1980
Село Новоспасское , Ульяновская область