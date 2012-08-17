Щеулов Василий Дмитриевич
Место рожденияСело Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Дата рождения24.04.1923
Дата смерти17.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1923
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1950
Дочь: Ермакова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Щеулова Анастасия Ивановна
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.2012
д.Новоспаское