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Щеулов Василий Дмитриевич

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Место рождения

Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область

Дата рождения

24.04.1923

Дата смерти

17.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1923

Отец: Щеулов (однодворец) Дмитрий Петрович

Мать: Щеулова Евдокия Васильевна

Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1950

Дочь: Ермакова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Щеулова Анастасия Ивановна

Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеулова Анастасия Ивановна

Смерть
17.08.2012
д.Новоспаское
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