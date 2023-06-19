Щеулов (однодворец) Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулов (однодворец) Дмитрий Петрович

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

07.05.1888

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1888

Отец: Щеулов (однодворец) Петр Иванович

Мать: Щеулова Екатерина Леонтьевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1914

Дочь: Тарасова Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Щеулова Евдокия Васильевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Щеулов Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Щеулова Евдокия Васильевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1921

Дочь: Тарасова Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Щеулова Евдокия Васильевна

Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.04.1923

Сын: Щеулов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Щеулова Евдокия Васильевна

Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Смерть
1925
Садовое