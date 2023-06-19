Щеулов (однодворец) Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения07.05.1888
Дата смерти1925
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1888
Рождение ребёнка
09.05.1914
Дочь: Тарасова Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Щеулова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Щеулов Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Щеулова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.1921
Дочь: Тарасова Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Щеулова Евдокия Васильевна
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.04.1923
Сын: Щеулов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Щеулова Евдокия Васильевна
Село Голодяевка ( Садовое ) , Новоспасский район , Ульяновская область
Смерть
1925
Садовое