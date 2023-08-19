Макеев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
1836
Отец: Макеев Павел Еремеевич
Мать: Макеева Анна Ивановна
Рождение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1836 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Григори... Показать все
Смерть
1837
Смерть: запись о смерти №1, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния