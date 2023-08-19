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Макеев Иван Павлович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1836

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

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Рождение
1836

Отец: Макеев Павел Еремеевич

Мать: Макеева Анна Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1836 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Григори... Показать все
Смерть
1837
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №1, метрическая книга за 1837 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния