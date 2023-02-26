Харитина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1793
Дочь: Параскева 2-я
Отец ребёнка: Захар Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
23.10.1793
Дочь: Параскева Захарова
Отец ребёнка: Захар Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
20.07.1795
Дочь: Мария Захарова
Отец ребёнка: Захар Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
30.05.1796
Дочь: Гликерия Захарова
Отец ребёнка: Захар Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
12.09.1797
Сын: Корнилий Захаров
Отец ребёнка: Захар Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
12.11.1798
Дочь: Стефанида Захарова
Отец ребёнка: Захар Иванов
д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Иванов
Смерть
Неизвестно