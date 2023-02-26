Харитина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1793

Дочь: Параскева 2-я

Отец ребёнка: Захар Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
23.10.1793

Дочь: Параскева Захарова

Отец ребёнка: Захар Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
20.07.1795

Дочь: Мария Захарова

Отец ребёнка: Захар Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
30.05.1796

Дочь: Гликерия Захарова

Отец ребёнка: Захар Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
12.09.1797

Сын: Корнилий Захаров

Отец ребёнка: Захар Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
12.11.1798

Дочь: Стефанида Захарова

Отец ребёнка: Захар Иванов

д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Иванов

Смерть
Неизвестно
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