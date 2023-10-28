Агрипина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Симеон Константинович

Отец ребёнка: Константин Онисимович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Константинович

Отец ребёнка: Константин Онисимович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Константин Онисимович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Михаил Константинович

Отец ребёнка: Константин Онисимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Константинович

Отец ребёнка: Константин Онисимович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Константин Онисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Онисимович

Смерть
Неизвестно
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