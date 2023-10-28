Агрипина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Константин Онисимович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Константинович
Отец ребёнка: Константин Онисимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Константин Онисимович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Константин Онисимович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Константин Онисимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Константин Онисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно