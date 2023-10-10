Константин Онисимович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Онисим Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Агрипина Алексеевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Константинович
Мать ребёнка: Агрипина Алексеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Агрипина Алексеевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Агрипина Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Агрипина Алексеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Агрипина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Алексеевна
Смерть
Неизвестно