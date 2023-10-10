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Константин Онисимович

Место рождения

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Онисим Матвеевич

Мать: не указана

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Сын: Симеон Константинович

Мать ребёнка: Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Константинович

Мать ребёнка: Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Михаил Константинович

Мать ребёнка: Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Константинович

Мать ребёнка: Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Агрипина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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