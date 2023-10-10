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Полянских Роман Антонов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Полянских Антон Козьмин

Мать: Полянских Варвара Павлова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.06.1892

Жена: Полянских Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
10.07.1893

Сын: Полянских Михаил Романов

Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1895

Дочь: Дарья Романова

Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.03.1897

Сын: Полянских Иларион Романов

Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.08.1898

Сын: Полянских Аким Романов

Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.11.1899

Дочь: Стефанида Романова

Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1901

Дочь: Мария Романова

Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.01.1904

Сын: Полянских Тимофей Романов

Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.12.1905

Сын: Полянских Даниил Романович

Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.12.1908

Дочь: Татьяна Романова

Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.06.1912

Дочь: Фекла Романова

Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.03.1914

Дочь: Александра Романова

Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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