Полянских Роман Антонов
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Полянских Антон Козьмин
Бракосочетание
03.06.1892
Жена: Полянских Анна Максимова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
10.07.1893
Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова
Рождение ребёнка
09.03.1895
Дочь: Дарья Романова
Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова
Рождение ребёнка
29.03.1897
Сын: Полянских Иларион Романов
Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова
Рождение ребёнка
09.08.1898
Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова
Рождение ребёнка
12.11.1899
Дочь: Стефанида Романова
Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова
Рождение ребёнка
05.08.1901
Дочь: Мария Романова
Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова
Рождение ребёнка
14.01.1904
Сын: Полянских Тимофей Романов
Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова
Рождение ребёнка
09.12.1905
Сын: Полянских Даниил Романович
Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова
Рождение ребёнка
26.12.1908
Дочь: Татьяна Романова
Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова
Рождение ребёнка
04.06.1912
Дочь: Фекла Романова
Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова
Рождение ребёнка
05.03.1914
Дочь: Александра Романова
Мать ребёнка: Полянских Анна Максимова
Смерть
Неизвестно