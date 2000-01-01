Коваленко Никифор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Никифор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Рубин Елена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубин Елена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Валентин Никифорович

Мать ребёнка: Рубин Елена Семеновна

Смерть
Неизвестно
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