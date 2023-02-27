(Крячина) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Губанов Егор
Рождение ребёнка
1758
Сын: Губанов Никита
Отец ребёнка: Губанов Егор
Рождение ребёнка
1760
Сын: Губанов Яков
Отец ребёнка: Губанов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губанов Егор
Место жительства
Неизвестно
Лаврово, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно