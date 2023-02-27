(Крячина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крячина) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Губанов Егор

Рождение ребёнка
1758

Сын: Губанов Никита

Отец ребёнка: Губанов Егор

Рождение ребёнка
1760

Сын: Губанов Яков

Отец ребёнка: Губанов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губанов Егор

Место жительства
Неизвестно
Лаврово, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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