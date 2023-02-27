Губанов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Губанов Евдоким

Мать: (Рогозина) Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Крячина) Варвара

Место жительства
Неизвестно
Лаврово, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Губанова) Пелагея

Мать ребёнка: (Крячина) Варвара

Рождение ребёнка
1758

Сын: Губанов Никита

Мать ребёнка: (Крячина) Варвара

Рождение ребёнка
1760

Сын: Губанов Яков

Мать ребёнка: (Крячина) Варвара

Смерть
Неизвестно

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