Губанов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Губанов Евдоким
Мать: (Рогозина) Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Крячина) Варвара
Место жительства
Неизвестно
Лаврово, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Губанова) Пелагея
Мать ребёнка: (Крячина) Варвара
Рождение ребёнка
1758
Сын: Губанов Никита
Мать ребёнка: (Крячина) Варвара
Рождение ребёнка
1760
Сын: Губанов Яков
Мать ребёнка: (Крячина) Варвара
Смерть
Неизвестно