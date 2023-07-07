Калугин Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
21.01.1876
Сын: Калугин Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Калугина Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
21.07.1878
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Калугина Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
15.06.1885
Мать ребёнка: Калугина Агафья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно