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Калугин Гавриил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Калугин Иван Алексеевич

Мать: Калугина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
21.01.1876

Сын: Калугин Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Калугина Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
21.07.1878

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Калугина Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
15.06.1885

Сын: Калугин Тихон Гаврилович

Мать ребёнка: Калугина Агафья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Агафья Семеновна

Смерть
Неизвестно