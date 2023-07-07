Калугина Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Калугин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Калугин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Калугин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Калугин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно