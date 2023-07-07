Калугина Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Калугин Федот Иванович

Отец ребёнка: Калугин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Калугин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Калугин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Калугин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Калугин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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