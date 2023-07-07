Калугина Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина Агафья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1876

Сын: Калугин Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Калугин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
21.07.1878

Дочь: (Калугина) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Калугин Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1885

Сын: Калугин Тихон Гаврилович

Отец ребёнка: Калугин Гавриил Иванович

Смерть
Неизвестно

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