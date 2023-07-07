Калугина Агафья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1876
Сын: Калугин Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Калугин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1878
Дочь: (Калугина) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Калугин Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1885
Отец ребёнка: Калугин Гавриил Иванович
Смерть
Неизвестно