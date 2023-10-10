Белова (Земскова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.12.1882
Дата смерти07.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1882
Рождение ребёнка
07.01.1902
Дочь: Сенягина Мария Петровна
Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
15.03.1904
Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
14.04.1907
Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
?.10.1909
Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
22.12.1914
Дочь: Поспелова Нина Петровна
Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
27.09.1919
Сын: Белов Константин Петрович
Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
27.09.1919
Дочь: Белова Вера Петровна
Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1963