Белова (Земскова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Земскова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

16.12.1882

Дата смерти

07.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1882

Отец: Земсков Василий Дмитриевич

Мать: Земскова Александра Алексеевна

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.01.1902

Дочь: Сенягина Мария Петровна

Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.03.1904

Сын: Белов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.04.1907

Сын: Белов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
?.10.1909

Сын: Белов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.12.1914

Дочь: Поспелова Нина Петровна

Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.09.1919

Сын: Белов Константин Петрович

Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.09.1919

Дочь: Белова Вера Петровна

Отец ребёнка: Белов Пётр Григорьевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
07.01.1963
Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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