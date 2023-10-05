Белов Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения14.04.1907
Дата смерти30.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1907
Рождение ребёнка
18.11.1929
Мать ребёнка: Белова (Муратова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
03.01.1931
Дочь: Шанникова (Белова) Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Белова (Муратова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
23.04.1943
Дочь: Каданцева (Белова) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Белова (Муратова) Мария Михайловна
Смерть
30.03.1989