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Белов Сергей Петрович

Место рождения

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

14.04.1907

Дата смерти

30.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1907

Отец: Белов Пётр Григорьевич

Мать: Белова (Земскова) Анастасия Васильевна

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.11.1929

Сын: Белов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Белова (Муратова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
03.01.1931

Дочь: Шанникова (Белова) Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Белова (Муратова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
23.04.1943

Дочь: Каданцева (Белова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Белова (Муратова) Мария Михайловна

Смерть
30.03.1989

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