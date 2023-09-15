Земскова (Кобылкина) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиМежду 1890 и 1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Кобылкин Алексей
Рождение ребёнка
16.12.1882
Дочь: Белова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Земсков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кубышина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Земсков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Земсков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Земсков Василий Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1890 и 1900