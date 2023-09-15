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Земскова (Кобылкина) Александра Алексеевна

Место рождения

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Между 1890 и 1900

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Кобылкин Алексей

Мать: Кобылкина Наталья Михайловна

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.12.1882

Дочь: Белова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Земсков Василий Дмитриевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кубышина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Земсков Василий Дмитриевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Земсков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Земсков Василий Дмитриевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Между 1890 и 1900
Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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