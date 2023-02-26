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Аввакум Егоров

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Место рождения

с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1806 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: Егор

Мать: не указана

с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Алексей Аввакумов

Мать ребёнка: ?

с.Матюково
Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Яков Аввакумов

Мать ребёнка: ?

с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Аввакумова

Мать ребёнка: ?

с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Прасковья Аввакумова

Мать ребёнка: ?

с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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