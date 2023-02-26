Аввакум Егоров
Место рожденияс.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: Егор
Мать: не указана
с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Алексей Аввакумов
Мать ребёнка: ?
с.Матюково
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Яков Аввакумов
Мать ребёнка: ?
с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Аввакумова
Мать ребёнка: ?
с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Прасковья Аввакумова
Мать ребёнка: ?
с.Матюково Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно