Алексей Аввакумов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Аввакумов

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Место рождения

с.Матюково

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1826 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: Аввакум Егоров

Мать: ?

с.Матюково
Смерть
Неизвестно
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