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Виногорова Юлия Ивановна
Виногорова Юлия Ивановна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1928
Дата смерти
1948
Пол
Женский
Отец
Виногоров Иван Егорович
1894 г.р.
Мать
Виногорова (Виногорова) Васса Алексеевна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Виногоров Иван Егорович
Мать:
Виногорова Васса Алексеевна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1948
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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