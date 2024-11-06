Калмыков Андрей (Андреан) Васильевич 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калмыков Андрей (Андреан) Васильевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1818

Дата смерти

До 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Калмыков Василий Парфирьевич

Мать: Калмыкова Васса Григорьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Петр Андрианович

Мать ребёнка: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Калмыкова) Наталья Андриановна Андреевна

Мать ребёнка: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Калмыков Прокофий Андреевич Андреанович

Мать ребёнка: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.01.1860 ст.

Дочь: (Калмыкова) Домникия Андреевна

Мать ребёнка: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Калмыков Андриан Андрианович

Мать ребёнка: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
25.10.1872 ст.

Жена: Калмыкова Агриппина Андреевна 2 жена Андрея

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1905
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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