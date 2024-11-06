Калмыков Андрей (Андреан) Васильевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиДо 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Калмыкова) Наталья Андриановна Андреевна
Мать ребёнка: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея
Рождение ребёнка
1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея
Рождение ребёнка
1849
Сын: Калмыков Прокофий Андреевич Андреанович
Мать ребёнка: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея
Рождение ребёнка
04.01.1860 ст.
Дочь: (Калмыкова) Домникия Андреевна
Мать ребёнка: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея
Рождение ребёнка
До 1864
Сын: Калмыков Андриан Андрианович
Мать ребёнка: Калмыкова (Тимофеева) Надежда Яковлевна 1 жена Андрея
Бракосочетание
25.10.1872 ст.
Смерть
До 1905