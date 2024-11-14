Калмыкова Васса Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти08.02.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмыков Никита Васильевич
Отец ребёнка: Калмыков Василий Парфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Яковлевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Калмыков Андрей (Андреан) Васильевич
Отец ребёнка: Калмыков Василий Парфирьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Калмыкова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Калмыков Василий Парфирьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Яковлевич
Смерть
08.02.1864 ст.