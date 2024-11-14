Калмыкова Васса Григорьевна 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калмыкова Васса Григорьевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1793

Дата смерти

08.02.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калмыков Никита Васильевич

Отец ребёнка: Калмыков Василий Парфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Яковлевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Калмыков Андрей (Андреан) Васильевич

Отец ребёнка: Калмыков Василий Парфирьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Калмыкова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Калмыков Василий Парфирьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.02.1864 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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