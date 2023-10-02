Петрунина Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1965
Сын: Петрунин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Петрунин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
29.06.1966
Дочь: Пермякова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Петрунин Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно