Петрунина Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунина Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1965

Сын: Петрунин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Петрунин Владимир Петрович

Рождение ребёнка
29.06.1966

Дочь: Пермякова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Петрунин Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрунин Владимир Петрович

Смерть
Неизвестно
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