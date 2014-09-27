Петрунин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1940

Дата смерти

27.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1940

Отец: Петрунин Петр Никонорович

Мать: Петрунина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
08.04.1965

Сын: Петрунин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Петрунина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
29.06.1966

Дочь: Пермякова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Петрунина Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрунина Валентина Александровна

Смерть
27.09.2014
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