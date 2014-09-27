Петрунин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1940
Дата смерти27.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1940
Рождение ребёнка
08.04.1965
Сын: Петрунин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Петрунина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
29.06.1966
Дочь: Пермякова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Петрунина Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.2014