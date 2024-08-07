Федянин Захарий Степанович
Место рождения
Дата рождения06.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1914
ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 3, д. 278, стр. 7, зап. 11 Приписки к имени: 8-го февраля, во имя пророка Захария Серповидца. Свидетельство 28.07.1920
Крещение
07.02.1914
Восприемники: 1. Крестьянин Свиридов Николай Мефодиевич (прим. двоюродный брат Захария) 2. Крестьянская девица Федянина Ксения Егоровна (прим. предположительно сестра Степана Егоровича Федянина)
Бракосочетание
03.02.1934
Жена: не указана
ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 3, д. 278, стр. 7, зап. 11 Приписка к дате рождения: Вступил в брак 3.02.1924 № 11
Смерть
Неизвестно