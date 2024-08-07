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Федянин Захарий Степанович

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.02.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1914

Отец: Федянин Степан Егорович

Мать: Федянина (Свиридова) Наталья Терентьевна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 3, д. 278, стр. 7, зап. 11 Приписки к имени: 8-го февраля, во имя пророка Захария Серповидца. Свидетельство 28.07.1920
Крещение
07.02.1914
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: 1. Крестьянин Свиридов Николай Мефодиевич (прим. двоюродный брат Захария) 2. Крестьянская девица Федянина Ксения Егоровна (прим. предположительно сестра Степана Егоровича Федянина)
Бракосочетание
03.02.1934

Жена: не указана

ГАВО (Воронеж), ф. И281, оп. 3, д. 278, стр. 7, зап. 11 Приписка к дате рождения: Вступил в брак 3.02.1924 № 11
Смерть
Неизвестно

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