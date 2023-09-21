Зеленков Дмитрий Иванович (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленков Дмитрий Иванович (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1662

Дата смерти

Около 1722

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1662

Отец: Зеленков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Зеленков Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1681

Дочь: Скоморохова Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1686

Дочь: Антипина Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Дочь: Неутоина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1722
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