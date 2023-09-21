Зеленков Дмитрий Иванович (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1662
Дата смертиОколо 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1662
Отец: Зеленков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Зеленков Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1681
Дочь: Скоморохова Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1686
Дочь: Антипина Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Дочь: Неутоина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1722