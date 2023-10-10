Базалевич Ион Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базалевич Ион Герасимович

Место рождения

Мизоново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

НН
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Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Мизоново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Наталья Ионовна

Мать ребёнка: Базалевич Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Базалевич Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Базалевич Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базалевич Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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