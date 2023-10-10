Базалевич Ион Герасимович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Наталья Ионовна
Мать ребёнка: Базалевич Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Базалевич Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Базалевич Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно