Базалевич (Гультяй) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Гультяй Николай Никитич
Мать: Гультяй Ирина Евгеньевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Наталья Ионовна
Отец ребёнка: Базалевич Ион Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Базалевич Ион Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Базалевич Ион Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно