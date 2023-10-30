Базалевич (Гультяй) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базалевич (Гультяй) Анна Николаевна

Место рождения

Мизоново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Муж

1885 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

НН
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Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Гультяй Николай Никитич

Мать: Гультяй Ирина Евгеньевна

Мизоново, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Наталья Ионовна

Отец ребёнка: Базалевич Ион Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Базалевич Ион Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Базалевич Ион Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базалевич Ион Герасимович

Смерть
Неизвестно
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