Колесник Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник Феодосия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1877

Дочь: Колесник Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ7W-B?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Колесник Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.01.1885

Сын: Колесник Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHV-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
01.10.1887

Сын: Колесник Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHF-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
14.11.1889

Сын: Колесник Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQH6-9?cc=4133834
Рождение ребёнка
21.04.1890

Дочь: Колесник Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQWN-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.04.1892

Сын: Колесник Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHJ-H?cc=4133834
Рождение ребёнка
24.09.1894

Сын: Колесник Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9QHN-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
15.05.1897

Дочь: Колесник Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9QDM-Y?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Алексей Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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