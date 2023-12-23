Колесник Феодосия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1877
Дочь: Колесник Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSP-RQ7W-B?cc=4133834
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Колесник Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич
Рождение ребёнка
14.01.1885
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHV-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
01.10.1887
Сын: Колесник Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHF-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
14.11.1889
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQH6-9?cc=4133834
Рождение ребёнка
21.04.1890
Дочь: Колесник Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQWN-X?cc=4133834
Рождение ребёнка
22.04.1892
Сын: Колесник Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHJ-H?cc=4133834
Рождение ребёнка
24.09.1894
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9QHN-F?cc=4133834
Рождение ребёнка
15.05.1897
Дочь: Колесник Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Колесник Алексей Евстафьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9QDM-Y?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно