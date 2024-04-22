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Колесник Андрей Алексеевич

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

01.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887

Отец: Колесник Алексей Евстафьевич

Мать: Колесник Феодосия Григорьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHF-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
07.07.1921

Сын: Колесник Авксентий Андреевич

Мать ребёнка: Колесник Анастасия Тарасовна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS6-69KH-N?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Анастасия Тарасовна

Смерть
Неизвестно
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