Колесник Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHF-7?cc=4133834
Рождение ребёнка
07.07.1921
Сын: Колесник Авксентий Андреевич
Мать ребёнка: Колесник Анастасия Тарасовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS6-69KH-N?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно