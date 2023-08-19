Гофштейн Шама Нехемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Гофштейн Нехемья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гофштейн Наум (Нехемья) Шамович
Мать ребёнка: Гофштейн Гитель (Гитля) Гершковна
Рождение ребёнка
03.05.1870
Дочь: Шейна Ривка
Мать ребёнка: Гофштейн Гитель (Гитля) Гершковна
Смерть
Неизвестно