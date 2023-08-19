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Гофштейн Шама Нехемьевич

Место рождения

Коростышев, Житомирська область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Гофштейн Нехемья

Мать: не указана

Коростышев, Житомирська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гофштейн Наум (Нехемья) Шамович

Мать ребёнка: Гофштейн Гитель (Гитля) Гершковна

Коростышев, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.05.1870

Дочь: Шейна Ривка

Мать ребёнка: Гофштейн Гитель (Гитля) Гершковна

Коростышев, Житомирська область
Смерть
Неизвестно