Калеткин Федор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смертиВычислено 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Вычислено 1830