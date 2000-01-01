Калеткин Федор Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалеткин Федор Андреев

Калеткин Федор Андреев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

Вычислено 1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1792 г.р.
Вычислено 1805 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Сын: Калеткин Иван Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Калеткин Яков Федоров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Вычислено 1830
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close