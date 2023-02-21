Калеткин Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Отец: Калеткин Федор Андреев
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Сомкова Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Калеткина Марфа Симиенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Сын: Калеткин Илья Иванов
Мать ребёнка: Калеткина Марфа Симиенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Мать ребёнка: Калеткина Марфа Симиенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно