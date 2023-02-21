Калеткин Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калеткин Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1769 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: Калеткин Федор Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Сомкова Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Калеткина Марфа Симиенова

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Калеткин Илья Иванов

Мать ребёнка: Калеткина Марфа Симиенова

Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Калеткин Федор Иванов

Мать ребёнка: Калеткина Марфа Симиенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калеткина Марфа Симиенова

Смерть
Неизвестно
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