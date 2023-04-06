Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеева

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Место рождения

Великое Село, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1778 г.р.

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Тимофей Леонтиев

Мать: Домна

Великое Село, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
13.01.1833 ст.

Муж: не указан

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.03.1837

Сын: Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Димитрий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Димитрий Иванов

Смерть
Неизвестно
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