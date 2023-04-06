Анна Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец: Тимофей Леонтиев
Мать: Домна
Бракосочетание
13.01.1833 ст.
Муж: не указан
Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.03.1837
Сын: Алексей Дмитриев
Отец ребёнка: Димитрий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Димитрий Иванов
Смерть
Неизвестно