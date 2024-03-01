Ушаков Михаил Тихонович
Место рождения
Дата рождения08.09.1910
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1910
Отец: Ушаков Тихон Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1937
Сын: Ушаков Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Ушакова (Зоркина) Анастасия Егоровна
Бускульский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.03.1939
Дочь: Чалышева (Ушакова) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Ушакова (Зоркина) Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
28.06.1941
Сын: Ушаков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Ушакова (Зоркина) Анастасия Егоровна
Пропал без вести (военное)
31.08.1942
Смерть
1947