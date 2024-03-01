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Ушаков Михаил Тихонович

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

08.09.1910

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1910

Отец: Ушаков Тихон Иванович

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова (Зоркина) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
19.08.1937

Сын: Ушаков Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Ушакова (Зоркина) Анастасия Егоровна

Бускульский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.03.1939

Дочь: Чалышева (Ушакова) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Ушакова (Зоркина) Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
28.06.1941

Сын: Ушаков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Ушакова (Зоркина) Анастасия Егоровна

Пропал без вести (военное)
31.08.1942
Смерть
1947

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