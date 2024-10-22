Чумилина (Николаева) Евгения Мамонтовна
Место рождения
Дата рождения25.12.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чумилин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова (Чумилина) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Чумилин Алексей Степанович
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно