Чумилина (Николаева) Евгения Мамонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумилина (Николаева) Евгения Мамонтовна

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Место рождения

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

25.12.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1912 ст.

Отец: Николаев Мамонт Федорович

Мать: Николаева (Филиппова) Варвара Игнатьевна

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумилин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Чумилин Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова (Чумилина) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Чумилин Алексей Степанович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумилин Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно

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