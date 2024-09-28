Николаева (Филиппова) Варвара Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Филиппова) Варвара Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Виктор Мамонтович

Отец ребёнка: Николаев Мамонт Федорович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.01.1910 ст.

Дочь: (Николаева) Евдокия Мамонтовна

Отец ребёнка: Николаев Мамонт Федорович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.12.1912 ст.

Дочь: Чумилина (Николаева) Евгения Мамонтовна

Отец ребёнка: Николаев Мамонт Федорович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.07.1918

Дочь: (Николаева) Мария Мамонтовна

Отец ребёнка: Николаев Мамонт Федорович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.08.1919

Сын: Николаев Александр Мамонтович

Отец ребёнка: Николаев Мамонт Федорович

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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