Николаева (Филиппова) Варвара Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Виктор Мамонтович
Отец ребёнка: Николаев Мамонт Федорович
Рождение ребёнка
08.01.1910 ст.
Дочь: (Николаева) Евдокия Мамонтовна
Отец ребёнка: Николаев Мамонт Федорович
Рождение ребёнка
25.12.1912 ст.
Дочь: Чумилина (Николаева) Евгения Мамонтовна
Отец ребёнка: Николаев Мамонт Федорович
Рождение ребёнка
02.07.1918
Дочь: (Николаева) Мария Мамонтовна
Отец ребёнка: Николаев Мамонт Федорович
Рождение ребёнка
15.08.1919
Сын: Николаев Александр Мамонтович
Отец ребёнка: Николаев Мамонт Федорович
Смерть
Неизвестно