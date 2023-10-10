Мандрикин Василий Давидович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Мандрика Давид Андреевич
Мать: Мандрика Евдокия
В некоторых документах фамилия писалась Мандрыкин.
Военная служба
Около 1791
Род войск: Лифляндский егерский корпус Воинское звание: сержант Зачислили 13-летним подростком.
Военная служба
1795
Харьков, Харківська область
Род войск: Харьковский легкоконный полк Воинское звание: корнет В 17 лет, в самом конце царствования Екатерины II, Василий получил свой первый офицерский чин.
Военная служба
1797
Род войск: Астраханский драгунский полк Воинское звание: подпоручик Потом поручик, штабс-капитан. Дважды отличился в сражениях у Измаила, за что пожалован орденом Св. Анны 3-ей степени.
Военная служба
1800
Воинское звание: поручик Переведен в конно-егерский полк.
Военная служба
?.01.1808
Род войск: Конно-егерский полк лейб-гвардии Воинское звание: майор
Военная служба
?.01.1811 ст.
Род войск: Кинбурнский драгунский полк Воинское звание: майор Переведён в Кинбурнский драгунский полк, в составе которого воевал с Турцией на полях Валахии, где принимал участие в битвах под Измаилом ... Показать все
Военная служба
07.03.1811 ст.
Род войск: Кинбурнский драгунский полк Воинское звание: майор В сражении под крепостью Рущук, полк потерпел поражение, но командование отметило отважные действия майора Мандрикина.
Военная служба
?.10.1812
Род войск: Кинбурнский драгунский полк Воинское звание: майор Участник Отечественной войны и заграничных походов русской армии.
Военная служба
09.05.1813 ст.
Род войск: Кинбурнский драгунский полк Воинское звание: майор 9 мая в составе соединённых русско-прусских сил Мандрикин участвовал в неудачном сражении при Бауцене в Германии. За Бауцен Мандрыкин удос... Показать все
Военная служба
С 16.10.1813 по 19.10.1813
Род войск: Кинбурнский драгунский полк Воинское звание: майор Участвовал в «битве народов» под Лейпцигом.
Военная служба
25.03.1814 ст.
Род войск: Кинбурнский драгунский полк Воинское звание: майор Награждён орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом по результатам сражения против войск Наполеона возле Фер-Шампенуазе. Победа в этом ср... Показать все
Военная служба
Около ?.06.1815
Род войск: Кинбурнский драгунский полк Воинское звание: майор Мандрикин со своими драгунами принял участие в блокировании крепостей Люценштейн, Мец и Сирк.
Военная служба
С ?.09.1815 по ?.11.1818
Род войск: Кинбурнский драгунский полк Воинское звание: майор Полк в составе русского оккупационного корпуса стоял на квартирах во французском городе Нанси.
Военная служба
?.11.1819
Воинское звание: подполковник
Военная служба
?.03.1821
Род войск: Кинбурнский драгунский полк Воинское звание: полковник Уволен в отставку.
Место жительства
1822
Землевладения Даниила и Василия Мандрыкиных состояли из имений в Екатеринославской и Гродненской губерниях. Так, в 1807 году Даниил купил у наследников Суворова в Кобринском уезде Гродненской губернии... Показать все
Бракосочетание
Около 1831
Жена: не указана
О жене ничего не известно.
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Мандрыкина Дарья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Туткевич Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Мандрыкина Харитина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1838
Подполковник В.Д. Мандрыкин обратился в Бахмутское духовное правление Екатеринославской епархии с прошением разрешить строительство в Авдотьино новой церкви. Своё согласие духовное правление оговорило... Показать все
Посвящение в духовный сан
1842
Зёлово, Дрогичинский район, Брестская область
Закончено сторительство деревянной Свято-Троицкой церкови в его имении на его деньги
Место жительства
1842
Дорогостоящее и сложное возведение новой церкви успешно завершилось. Тогда же однопрестольскую церковь, названную в честь великого князя Александра Невского, освятили.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1845
Захоронен в семейном склепе под церковью Александра Невского.