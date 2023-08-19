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Дарья Васильева

Место рождения

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Меркулей Васильев (Шинятов)

Отец ребёнка: Василий (Шинят) Макаров (Бояркин)

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий (Шинят) Макаров (Бояркин)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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