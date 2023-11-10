Василий (Шинят) Макаров (Бояркин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий (Шинят) Макаров (Бояркин)

Место рождения

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1664 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Боярко Артюшев

Мать: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Меркулей Васильев (Шинятов)

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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