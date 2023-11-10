Василий (Шинят) Макаров (Бояркин)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Боярко Артюшев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Меркулей Васильев (Шинятов)
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762