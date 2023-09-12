Язев Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1880
Сын: Язев Иван Павлович
Мать ребёнка: Язева Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Язева Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Смерть
Неизвестно