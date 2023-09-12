Язев Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язев Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1880

Сын: Язев Иван Павлович

Мать ребёнка: Язева Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Язев Василий Павлович

Мать ребёнка: Язева Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Язева Александра Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Смерть
Неизвестно
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