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Неонила
Неонила
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1868
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Смирнов Георгий Иванович
1847 г.р.
Мать
Смирнова Анастасия Васильевна
1848 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец:
Смирнов Георгий Иванович
Мать:
Смирнова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно
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