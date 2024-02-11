Неонила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Смирнов Георгий Иванович

Мать: Смирнова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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