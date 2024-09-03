Пичкалева (Байдина) Доминика Христофор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкалева (Байдина) Доминика Христофор.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичкалев Петр Михайлов

Рождение ребёнка
02.11.1899

Дочь: (Пичкалева) Матрёна Петрова

Отец ребёнка: Пичкалев Петр Михайлов

Рождение ребёнка
08.08.1902

Сын: Пичкалев Александр Петров

Отец ребёнка: Пичкалев Петр Михайлов

Рождение ребёнка
13.07.1903

Дочь: Лехтина (Пичкалева) Ольга Петрова

Отец ребёнка: Пичкалев Петр Михайлов

Рождение ребёнка
16.07.1912

Дочь: (Пичкалев) Аполлинария Петрова

Отец ребёнка: Пичкалев Петр Михайлов

Рождение ребёнка
10.05.1914

Сын: Пичкалев Георгий Петров

Отец ребёнка: Пичкалев Петр Михайлов

Смерть
Неизвестно

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