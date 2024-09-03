Пичкалева (Байдина) Доминика Христофор.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1899
Дочь: (Пичкалева) Матрёна Петрова
Отец ребёнка: Пичкалев Петр Михайлов
Рождение ребёнка
08.08.1902
Сын: Пичкалев Александр Петров
Отец ребёнка: Пичкалев Петр Михайлов
Рождение ребёнка
13.07.1903
Дочь: Лехтина (Пичкалева) Ольга Петрова
Отец ребёнка: Пичкалев Петр Михайлов
Рождение ребёнка
16.07.1912
Дочь: (Пичкалев) Аполлинария Петрова
Отец ребёнка: Пичкалев Петр Михайлов
Рождение ребёнка
10.05.1914
Отец ребёнка: Пичкалев Петр Михайлов
Смерть
Неизвестно