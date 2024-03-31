Бурова (Баржина) Августина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова (Баржина) Августина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буров Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буров Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Валерий Александрович

Отец ребёнка: Буров Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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