Буров Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурова (Баржина) Августина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурова (Баржина) Августина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Валерий Александрович
Мать ребёнка: Бурова (Баржина) Августина Николаевна
Смерть
Неизвестно