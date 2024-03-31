Буров Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуров Александр Иванович

Буров Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурова (Баржина) Августина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурова (Баржина) Августина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Валерий Александрович

Мать ребёнка: Бурова (Баржина) Августина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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