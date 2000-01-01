Уколова (Шургучинова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уколова (Шургучинова) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1959

Отец: Шургучинов Николай

Мать: не указана

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