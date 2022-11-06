Шургучинов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шургучинов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1954

Сын: Шургучинов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1959

Дочь: Уколова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шургучинова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шургучинов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Шургучинова Мария

Смерть
Неизвестно
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