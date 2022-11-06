Шургучинов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1954
Сын: Шургучинов Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1959
Дочь: Уколова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шургучинова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шургучинов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Шургучинова Мария
Смерть
Неизвестно